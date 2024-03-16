Кремль сообщил, какие потери понесли ВСУ в атаках на регионы России

В атаках на российские регионы ВСУ задействовали свыше 2,5 тыс. солдат и 35 танков, сообщил накануне Путин. По словам Пескова, безвозвратные потери среди диверсантов составили 550 человек, еще 1,7 тыс. «были поражены»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек». При этом Песков не уточнил, о потерях за какой период идет речь.

О том, что в атаках на российские регионы ВСУ задействовали свыше 2,5 тыс. солдат и 35 танков, накануне сообщил Путин. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел — везде отброшен и отошел, а точнее, сбежал с большими потерями. Среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%», — уточнял президент.

О попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях Минобороны сообщило 12 марта. С тех пор ведомство ежедневно отчитывалось об атаках диверсантов, все они были отражены. «Ударами авиации [с 12 по 15 марта] и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей», — отчитались накануне в министерстве.

Минобороны неоднократно публиковало кадры уничтожения бойцов ДРГ и используемой ими бронетехники. На одном из видео можно разглядеть уничтоженную бронетехнику, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1.

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