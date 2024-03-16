Средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire

Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Попытка атаки на объекты Белгородской области была отражена около 17:00. Других подробностей Минобороны не привело.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки усилились.

В ночь на 16 марта средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника, реактивный снаряд РСЗО Vampire и ракету «Точка-У». Около 8:00 над регионом уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки (с 7:00 15 марта до 7:00 16 марта) в результате трех массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Перед этим глава региона рассказал, что в результате обстрела Белгорода и района погибли два человека — мужчина и женщина. Мужчина был за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак.