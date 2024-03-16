Средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Попытка атаки на объекты Белгородской области была отражена около 17:00. Других подробностей Минобороны не привело.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки усилились.
В ночь на 16 марта средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника, реактивный снаряд РСЗО Vampire и ракету «Точка-У». Около 8:00 над регионом уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки (с 7:00 15 марта до 7:00 16 марта) в результате трех массированных обстрелов из РСЗО Vampire погиб один человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
Перед этим глава региона рассказал, что в результате обстрела Белгорода и района погибли два человека — мужчина и женщина. Мужчина был за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак.
RM-70 Vampire — это модернизированная реактивная система залпового огня чешской версии советской РСЗО БМ-21 «Град», она была создана еще в Чехословакии. Основное отличие RM-70 от БМ-21 заключается в наличии системы быстрой перезарядки, расположенной прямо за кабиной. Калибр реактивных боеприпасов остался прежним — 122 мм.
Боевой расчет составляет шесть человек. Обновленная машина Vampire, которая была создана уже в современной Чехии, интегрирована на шасси грузового автомобиля Tatra 815-7. Максимальная скорость машины составляет 90 км/ч.
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