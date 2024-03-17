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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Подмосковье сбили еще два беспилотника

Мэр Собянин: в Подмосковье сбили еще два дрона, летевших в сторону Москвы
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

В Подмосковье сбили еще два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском.

Разрушений и пострадавших из-за падения обломков, по предварительным данным, не зафиксировано, отметил Собянин.

Под Москвой отразили атаку дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее 17 марта средства ПВО отразили атаку двух беспилотников в городском округе Домодедово. Дроны также направлялись к Москве. До этого о перехвате беспилотника в Подмосковье мэр сообщал в начале недели, 12 марта. Тогда дрон был уничтожен в Раменском, никто не пострадал, разрушений не было.

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта атакам беспилотников подверглись несколько регионов России. Кроме Московской области, ВСУ направили дроны в Белгородскую, Ростовскую, Калужскую и Ярославскую области. В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это спровоцировало пожар, один человек умер, предварительно, от сердечного приступа.

В Подмосковье сбили еще два беспилотника
В Подмосковье сбили еще два беспилотника

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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