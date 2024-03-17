Мэр Собянин: в Подмосковье сбили еще два дрона, летевших в сторону Москвы

В Подмосковье сбили еще два беспилотника

В Подмосковье сбили еще два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском.

Разрушений и пострадавших из-за падения обломков, по предварительным данным, не зафиксировано, отметил Собянин.

Ранее 17 марта средства ПВО отразили атаку двух беспилотников в городском округе Домодедово. Дроны также направлялись к Москве. До этого о перехвате беспилотника в Подмосковье мэр сообщал в начале недели, 12 марта. Тогда дрон был уничтожен в Раменском, никто не пострадал, разрушений не было.

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта атакам беспилотников подверглись несколько регионов России. Кроме Московской области, ВСУ направили дроны в Белгородскую, Ростовскую, Калужскую и Ярославскую области. В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это спровоцировало пожар, один человек умер, предварительно, от сердечного приступа.