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Военная операция на Украине ,  
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Калужский губернатор сообщил о четырех «подавленных» за ночь дронах

Губернатор Шапша: в Калужской области ночью сбили четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 15 марта в Калужской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов над двумя регионами
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

17 февраля в Калужской области сбили семь дронов — в Людиновском и Козельском районе. По словам главы региона, пострадавших и разрушения инфраструктуры не было.

20 февраля Минобороны доложило об одном сбитом беспилотнике в Калужской области. Губернатор Шапша уточнил, что дрон сбили в Сухиничском районе, никто не пострадал.

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Теги
Калужская область дроны беспилотники ПВО
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