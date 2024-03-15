Калужский губернатор сообщил о четырех «подавленных» за ночь дронах
В ночь на 15 марта в Калужской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.
17 февраля в Калужской области сбили семь дронов — в Людиновском и Козельском районе. По словам главы региона, пострадавших и разрушения инфраструктуры не было.
20 февраля Минобороны доложило об одном сбитом беспилотнике в Калужской области. Губернатор Шапша уточнил, что дрон сбили в Сухиничском районе, никто не пострадал.
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