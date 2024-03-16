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Политика ,  
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Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в регионе
Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сказал Песков, передает ТАСС.

Подробностей разговора пресс-секретарь не привел. БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщает, что Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

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Александр Лукашенко

В последний раз президенты России и Белоруссии разговаривали по телефону 2 марта. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, «основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства», и ключевые события в мире, сообщила пресс-служба Кремля. Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля.

Пресс-служба белорусского президента переговоры не комментировала. Как сообщает БелТА, разговор был «фундаментальным» и длился около часа. Об этом же пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Лично Путин и Лукашенко виделись в конце февраля. Тогда белорусский президент приехал в Казань на церемонию открытия Игр будущего — турнира по фиджитал-спорту (синтез классического спорта, киберспорта и современных технологий). Мероприятие также посетили главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской — Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.

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