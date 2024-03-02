Путин провел с Лукашенко «фундаментальный» разговор по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин повторно поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля.
Также главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, «основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства». Кроме того, Лукашенко и Путин поговорили о ключевых событиях на мировой арене.
Пресс-служба белорусского президента переговоры не комментировала. Как сообщает белорусское государственное агентство «БелТА», разговор был «фундаментальным», он длился около часа. Об этом же пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
По данным последнего, Путин и Лукашенко подвели итоги мероприятий на высшем уровне, в том числе встречи в Казани, куда Лукашенко приезжал на открытие «Игр будущего», и заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Также президенты наметили план развития двусторонних отношений, обсудили проблемы работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и других форматов.
Главы государств также поговорили о ситуации в регионе и перспективах ее развития, пишет «Пул Первого».
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