 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин провел с Лукашенко «фундаментальный» разговор по телефону

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Константин Завражин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин повторно поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля.

Также главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, «основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства». Кроме того, Лукашенко и Путин поговорили о ключевых событиях на мировой арене.

Путин и Токаев обсудили «всестороннее укрепление» связей Москвы с Астаной
Политика
Президент&nbsp;Киргизии Садыр Жапаров, Владимир Путин,&nbsp;президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и&nbsp;президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев&nbsp;во время осмотра зон проведения международного мультиспортивного турнира &laquo;Игры Будущего&raquo; в международном выставочном центре &laquo;Казань Экспо&raquo;

Пресс-служба белорусского президента переговоры не комментировала. Как сообщает белорусское государственное агентство «БелТА», разговор был «фундаментальным», он длился около часа. Об этом же пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

По данным последнего, Путин и Лукашенко подвели итоги мероприятий на высшем уровне, в том числе встречи в Казани, куда Лукашенко приезжал на открытие «Игр будущего», и заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Также президенты наметили план развития двусторонних отношений, обсудили проблемы работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и других форматов.

Главы государств также поговорили о ситуации в регионе и перспективах ее развития, пишет «Пул Первого».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин и Токаев обсудили «всестороннее укрепление» связей Москвы с Астаной
Политика
Путин поздравил Лукашенко после выборов в парламент
Политика
Лукашенко исключил объединение Белоруссии и России в одно государство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Путин провел с Лукашенко «фундаментальный» разговор по телефону Политика, 14:31
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 14:20
Белгородское село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел Политика, 14:12
Росгвардия назвала вероятную причину ЧП в Петербурге Политика, 14:08
В Белгородской области обстреляли село Богун-Городок Политика, 14:01
Глава ФИФА показал красную карточку идее ввести синие карточки Спорт, 13:54
Жильцам поврежденных из-за ЧП в Петербурге квартир предложили гостиницы Общество, 13:46
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти Одессы сообщили о последствиях взрыва в городе Политика, 13:38
Беглов пообещал компенсации пострадавшим в результате ЧП в Петербурге Политика, 13:32
Финальная стадия: какие квартиры будут готовы в первом квартале 2024 года РБК и ПИК, 13:30
Власти разрешили проводить в магазинах выборочные проверки алкоголя Бизнес, 13:14
Как любовь к люксу в Китае позволяет инвесторам хеджировать риски Pro, 12:59
Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона Политика, 12:54
Что учесть при выборе жилья в небоскребе Москвы: 9 неочевидных аспектов Pro, 12:47