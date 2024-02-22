Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, почему приехал позже на церемонию открытия «Игр будущего» в центре «Казань Экспо». Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Дима, не я виноват. Просто мой старый друг (глава Татарстана Рустам Минниханов. — РБК) поселил меня в лесу далеко за городом», — пошутил Лукашенко.
«Просто мы все чуть раньше пришли», — также в шутку ответил ему Песков.
Лукашенко прилетел в Россию 21 февраля, чтобы вечером того же дня принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Президентский борт приземлился в Казани, у трапа белорусского лидера встретили глава Татарстана Минниханов, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и другие чиновники.
Сразу после прибытия Лукашенко отправился в Казанский кремль, где провел двусторонние переговоры с Миннихановым. Глава региона назвал его «большим другом» республики и вручил главе государства орден «Дуслык». Это вторая по значимости награда Татарстана.
«Игры будущего» — международный спортивный турнир по фиджитал-спорту. Он представляет собой синтез классического спорта, киберспорта, а также современных технологий. Соревнования будут идти до 3 марта.
Фиджитал официально стал видом спорта в России в январе 2023 года.
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