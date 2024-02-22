 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего»

Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на открытие «Игр будущего»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, почему приехал позже на церемонию открытия «Игр будущего» в центре «Казань Экспо». Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Дима, не я виноват. Просто мой старый друг (глава Татарстана Рустам Минниханов. — РБК) поселил меня в лесу далеко за городом», — пошутил Лукашенко.

«Просто мы все чуть раньше пришли», — также в шутку ответил ему Песков.

Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего»
Политика

Лукашенко прилетел в Россию 21 февраля, чтобы вечером того же дня принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Президентский борт приземлился в Казани, у трапа белорусского лидера встретили глава Татарстана Минниханов, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и другие чиновники.

Сразу после прибытия Лукашенко отправился в Казанский кремль, где провел двусторонние переговоры с Миннихановым. Глава региона назвал его «большим другом» республики и вручил главе государства орден «Дуслык». Это вторая по значимости награда Татарстана.

«Игры будущего» — международный спортивный турнир по фиджитал-спорту. Он представляет собой синтез классического спорта, киберспорта, а также современных технологий. Соревнования будут идти до 3 марта. 

Фиджитал официально стал видом спорта в России в январе 2023 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия Игры будущего
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего
Спорт
Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане
Политика
На открытие турнира «Игры будущего» в Казань приехали семь президентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России Бизнес, 04:44
Daily Mail узнала о занятиях Байдена с физиотерапевтом по утрам Политика, 04:28
В Ростовской области осудили пилотов Ми-8, из-за которых погиб водитель Общество, 04:02
У пассажирского Boeing 757-200 в полете повредилось крыло. Видео Общество, 03:47
Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего» Политика, 03:31
Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен Политика, 03:15
Расходы россиян перед 23 Февраля превысили уровень прошлого года Общество, 03:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего» Политика, 02:51
Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России Экономика, 02:35
Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике Политика, 02:09
Бывший вице-президент США Пенс выделит $20 млн на защиту консерватизма Политика, 01:54
Литва запретит высадку россиян из калининградских поездов Политика, 01:37
Взрывы раздались в двух областях Украины Политика, 01:04
«Барселона» упустила победу в матче с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:55