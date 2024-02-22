Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, почему приехал позже на церемонию открытия «Игр будущего» в центре «Казань Экспо». Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Дима, не я виноват. Просто мой старый друг (глава Татарстана Рустам Минниханов. — РБК) поселил меня в лесу далеко за городом», — пошутил Лукашенко.

«Просто мы все чуть раньше пришли», — также в шутку ответил ему Песков.

Лукашенко прилетел в Россию 21 февраля, чтобы вечером того же дня принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Президентский борт приземлился в Казани, у трапа белорусского лидера встретили глава Татарстана Минниханов, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и другие чиновники.

Сразу после прибытия Лукашенко отправился в Казанский кремль, где провел двусторонние переговоры с Миннихановым. Глава региона назвал его «большим другом» республики и вручил главе государства орден «Дуслык». Это вторая по значимости награда Татарстана.