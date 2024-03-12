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Лукашенко уволил послов Белоруссии в шести странах
Лукашенко уволил послов Белоруссии в Германии, Швеции, Киргизии и Финляндии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей послов страны в шести государствах. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Свои посты покинули:
- Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в Швеции и, по совместительству, в Норвегии, Дмитрий Мирончик;
- посол страны в Финляндии, по совместительству, в Дании Алексей Самосуев;
- белорусский посол в Германии Денис Сидоренко;
- Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в Киргизии Андрей Страчко.
Мирончик занимал должность посла в Швеции с июня 2018 года, дипмиссию в Норвегии возглавлял с ноября того же года.
Самосуев стал белорусским послом в Финляндии и Дании в октябре 2018-го.
Сидоноренко возглавлял дипмиссию в Берлине с 2016 года, а Страчко в Бишкеке — с апреля 2017-го.
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