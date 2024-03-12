Лукашенко уволил послов Белоруссии в шести странах

Лукашенко уволил послов Белоруссии в Германии, Швеции, Киргизии и Финляндии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей послов страны в шести государствах. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Свои посты покинули:

Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в Швеции и, по совместительству, в Норвегии, Дмитрий Мирончик;

посол страны в Финляндии, по совместительству, в Дании Алексей Самосуев;

белорусский посол в Германии Денис Сидоренко;

Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии в Киргизии Андрей Страчко.

Мирончик занимал должность посла в Швеции с июня 2018 года, дипмиссию в Норвегии возглавлял с ноября того же года.

Самосуев стал белорусским послом в Финляндии и Дании в октябре 2018-го.

Сидоноренко возглавлял дипмиссию в Берлине с 2016 года, а Страчко в Бишкеке — с апреля 2017-го.