Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего
Церемония открытия первых Игр будущего состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо».
В приветственной речи президент России Владимир Путин заявил, что Игры будущего — «наш дар мировой спортивной семье».
«Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт», — сказал Путин.
В церемонии открытия приняли участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.
Рядом с Путиным на церемонии находились фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавляющий Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.
Игры будущего — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию) по 21 дисциплине.
Соревнования с призовым фондом $10 млн завершатся 3 марта. В соревнованиях ожидается участие двух тысяч спортсменов из 107 стран.
Министр спорта Олег Матыцин в среду заявил, что Россия гордится возможностью принимать это «уникальное пионерское соревнование», для подготовки к которому за короткий срок была проделана значительная работа. «Игры будущего являются прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата, которые активно проводит Россия», — приводит слова министра «Матч ТВ».
Фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года.
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