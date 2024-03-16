Над Белгородской областью сбили еще два дрона

Средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 8:30 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате над регионом трех беспилотников, ракеты «Точка-У», а также реактивного снаряда RM-70 Vampire. Позднее в области уничтожили еще восемь таких снарядов.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы, в том числе и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.

В последние несколько дней атаки на регион участились, из-за них погибли несколько человек. Кроме того, в область пыталась прорваться группа диверсантов. На фоне атак в регионе отменили массовые мероприятия на Масленицу, а также закрыли торговые центры.