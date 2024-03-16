Минобороны: ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами

ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами

Над Курской областью перехватили пять дронов, над Белгородской - три, а также ракету и снаряд Vampire. Белгородский губернатор Гладков сообщал о пяти пострадавших при атаке дрона на автомобиль

В ночь на 16 марта средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области украинские ракету «Точка-У», снаряд RM-70 Vampire, а также три беспилотника, сообщает Минобороны.

Еще пять дронов самолетного типа сбили над территорией Курской области.

Ранее об уничтоженных БПЛА сообщил курский губернатор Роман Старовойт. В регионе поздно вечером 15 марта объявляли режим опасности атаки беспилотников, а в 6:09 утра — режим ракетной опасности, который отменили примерно через 20 минут.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Глотово Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. Накануне регион несколько раз попал под обстрелы, в том числе снарядами Vampire; в тот день ПВО сбила около двух десятков снарядов. При атаке на Белгород и Белгородскую область пострадали четыре человека.

Ночью 16 марта режим опасности атаки беспилотников действовал также в Воронежской области.