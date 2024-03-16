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Военная операция на Украине ,  
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Дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек

Гладков: дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон-камикадзе атаковал машину на дороге в приграничном Глотово, в результате взрыва она загорелась, пострадали пять человек, сообщил Гладков. Их госпитализируют
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе в селе Глотово Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал движущуюся машину, в результате взрыва она загорелась. «У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — написал губернатор.

Всех пострадавших доставят в областную клиническую больницу, уточнил он.

Глотово находится менее чем в 3 км от границы с Сумской областью Украины.

В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности
Политика

С начала военной операции на Украине приграничные регионы, в том числе и Белгородская область регулярно подвергаются атакам, в том числе с использованием дронов. В области с вечера 15 марта до почти 2:00 мск 16 марта была объявлена ракетная опасность

В соседних Курской и Воронежской областях примерно в то же время объявили угрозу атаки беспилотников. В Курской области к 2:00 мск реим опасности сняли, за это время в регионе сбили три дрона, сообщал губернатор Роман Старовойт. Подробностей о пострадавших и разрушениях он не привел.

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В Воронежской области угроза атак дронов продолжает действовать. 

Дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек
Дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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