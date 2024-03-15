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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную тревогу

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Военная операция на Украине

Ракетную опасность объявили в Губкинском и Старооскольком городских округах Белгородской области, а также в Курской области. Губернатор последней Роман Старовойт сообщил, что силы ПВО приведены в готовность. Позднее ракетная опасность была распространена на всю Белгородскую область.

Эти регионы стали целями обстрелов и рейдов, как заявили власти, со стороны украинских войск.

12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области, а также в районе Теткино Курской. По словам Старовойта, диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

На следующий день, 13 марта, Теткино попал под обстрел ВСУ. В результате удара был контужен местный житель.

15 марта Белгородскую область неоднократно атаковали. За день средства ПВО сбили 22 снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Белгородская область Курская область ракета опасность
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