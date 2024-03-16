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Военная операция на Украине ,  
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В одном из округов Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в Грайворонском городском округе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Грайворонском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в мэрии.

Прошлый сигнал тревоги отменили 3,5 ч назад, он продолжался почти 2,5 ч. После того, как ракетную опасность в Белгородской области отменили, глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе.

Беспилотник врезался в движущуюся машину в селе Глотово Грайворонского округа. В результате взрыва автомобиль загорелся, пять человек пострадали.

Дрон врезался в машину в Белгородской области, пострадали пять человек
Политика
Вячеслав Гладков

Кроме того, в ночь на 16 марта опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области. За время действия режима над регионом сбили три украинских дрона.

Этот режим также был введен в Воронежской области. В 4:27 мск, спустя 4,5 ч, опасность атаки беспилотников в регионе отменили, об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

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В одном из округов Белгородской области объявили ракетную опасность
В одном из округов Белгородской области объявили ракетную опасность

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Теги
Белгородская область Грайворон ракетная опасность Воронежская область дроны
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