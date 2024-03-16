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Генсек НАТО посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Генсек НАТО Столтенберг 17-19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с 17 по 19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию, следует из пресс-релиза организации.

В воскресенье, 17 марта, Столтенберг в Баку встретится с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, 18 марта — с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

В тот же день в Тбилиси генсек НАТО проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

После Столтенберг поедет в Ереван, где 19 марта встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Ранее, 14 марта, генсек НАТО заявил, что альянс намерен расширять сотрудничество с Грузией, а также с Украиной, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

В МИД Армении заявляли осенью, что сотрудничают с НАТО и готовы это сотрудничество продолжать. В феврале Пашинян говорил, что власти Армении не обсуждают вступление страны в НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сотрудничество армянской стороны с НАТО «не может не вызывать <...> беспокойства» у России.

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Теги
Йенс Столтенберг НАТО Армения Азербайджан Грузия визит
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