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В Ереване опровергли сообщения о предложении вступить в НАТО

Костанян: Ереван не получал официальное предложение о вступлении в НАТО
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В НАТО не призывали Армению вступить в альянс, но Ереван готов продолжать сотрудничество с альянсом, заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передает Lragir.am.

Ранее Гюнтер Фелингер, который позиционирует себя как главу общественной организации по содействию развитию НАТО, написал в социальной сети X (ранее Twitter), что «призывает» Армению вступить в Североатлантический альянс.

«Армения сотрудничает с НАТО в разных форматах. Мы готовы продолжить этот процесс», — сказал Костанян. Замминистра подчеркнул, что страна не получала официального предложения вступить в альянс.

Костанян пояснил, что Фелингер не является представителем НАТО. «Он всего лишь руководитель общественной организации, в наименовании которой присутствует слово «НАТО», — подчеркнул он.

Костанян отметил, что Ереван ведет «очень открытый диалог» с Россией. Замминистра не опроверг, что предложение Фелингера может быть связано с недавним заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа.

По словам Пашиняна, российские партнеры говорят, что западные страны подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона». Премьер отмечал, что «есть процессы», которые приводят к мысли, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Теги
Армения НАТО присоединение
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