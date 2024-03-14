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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг подтвердил удары по российским кораблям западными ракетами

Столтенберг: удары по российскому флоту наносились западными ракетами
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг подтвердил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота России ракетами, которые поставили страны — члены НАТО. Москва осуждает поставки оружия Украине и предупреждает о рисках эскалации
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Удары ВСУ по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными членами НАТО, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный доклад о безопасности организации.

Он напомнил, что союзники Украины по НАТО передали ей дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, некоторые из западных ракет ВСУ использовали, чтобы «потеснить Черноморский флот России». По мнению Столтенберга, это только подтверждает важность увеличения поставок оружия Киеву.

Он также отметил, что альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

SCALP — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Это управляемая ракета класса «воздух — земля», предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии. Ее дальность составляет 250 км. Источник Reuters сообщал, что всего с лета 2023 года Украине планировали передать 50 таких ракет.

Британское название этих ракет — Storm Shadow, Лондон передал их Киеву год назад, в мае 2023-го. Власти Великобритании сообщали, что передали это оружие с условием не наносить удары по целям в России. Лондон, как и другие страны Запада, не признает законность вхождения в состав Федерации Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе.

В конце декабря Минобороны также заявило о повреждении БДК «Новочеркасск» в результате ракетной атаки. 14 февраля генштаб ВСУ заявил об «уничтожении» у берегов Крыма БДК «Цезарь Куников», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об уничтожении корабля в Минобороны.

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Москва осуждает поставки западных дальнобойных ракет Украине. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска.

Столтенберг подтвердил удары по российским кораблям западными ракетами
Столтенберг подтвердил удары по российским кораблям западными ракетами

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
SCALP Storm Shadow Черноморский флот НАТО Йенс Столтенберг Военная операция на Украине ракеты
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