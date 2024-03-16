В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности

В Курской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Режим опасности действовал в области на протяжении более чем 2,5 ч. Губернатор писал о трех перехваченных беспилотниках, о пострадавших и разрушениях он не сообщал.

Кроме того, в Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода. Ее объявили на территории всего региона также на протяжении почти 2,5 ч, в Губкинском и Старооскольском городских округах — в течение почти 3 ч.

Примерно в то же время, что и в Курской, угрозу атаки дронов объявили в Воронежской области. Власти не сообщали о происшествиях, но режим все еще действует.

На этой неделе участились атаки на приграничные регионы с украинской стороны, кроме атак дронов, это и попытки войск перейти границу. По данным Минобороны, с 10 марта на Белгородскую и Курскую области продолжаются атаки диверсантов. В ведомстве заявляли, что ВСУ пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

Старовойт сообщал, что диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка Теткино, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».