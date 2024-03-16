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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Режим опасности действовал в области на протяжении более чем 2,5 ч. Губернатор писал о трех перехваченных беспилотниках, о пострадавших и разрушениях он не сообщал.

Кроме того, в Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода. Ее объявили на территории всего региона также на протяжении почти 2,5 ч, в Губкинском и Старооскольском городских округах — в течение почти 3 ч.

Примерно в то же время, что и в Курской, угрозу атаки дронов объявили в Воронежской области. Власти не сообщали о происшествиях, но режим все еще действует.

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Политика

На этой неделе участились атаки на приграничные регионы с украинской стороны, кроме атак дронов, это и попытки войск перейти границу. По данным Минобороны, с 10 марта на Белгородскую и Курскую области продолжаются атаки диверсантов. В ведомстве заявляли, что ВСУ пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

Старовойт сообщал, что диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка Теткино, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

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В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности
В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности

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Теги
Персоны
Курская область Белгородская область оповещение ракетная опасность дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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