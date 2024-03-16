В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов
В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.
В случае атаки дронов необходимо пройти в комнату без окон, предупредил губернатор. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в здании, подземном переходе или парковке.
В ночь на 15 марта режим опасности атаки беспилотников продлился в Воронежской области восемь с половиной часов.
12 и 13 марта Воронеж и регион подверглись атаке дронов.
В первый день повреждения получили два частных домовладения, во второй день — несколько домов.
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