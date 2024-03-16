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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

В случае атаки дронов необходимо пройти в комнату без окон, предупредил губернатор. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в здании, подземном переходе или парковке.

Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь
Политика
Воронеж

В ночь на 15 марта режим опасности атаки беспилотников продлился в Воронежской области восемь с половиной часов.

12 и 13 марта Воронеж и регион подверглись атаке дронов.

В первый день повреждения получили два частных домовладения, во второй день — несколько домов.

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В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов

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Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники дроны опасность оповещение
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