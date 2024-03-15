В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате произошел пожар в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате попадания снаряда загорелся частный дом», — написал он.
Губернатор уточнил, что пожарные прибудут на место, как только это будет безопасно.
Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от границы.
12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области, а также в районе Теткино. По словам Старовойта, диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».
На следующий день, 13 марта, Теткино попал под обстрел ВСУ. В результате удара был контужен местный житель.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.