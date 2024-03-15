Старовойт: в поселке Теткино Курской области при обстреле ВСУ загорелся дом

В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом

Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате произошел пожар в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате попадания снаряда загорелся частный дом», — написал он.

Губернатор уточнил, что пожарные прибудут на место, как только это будет безопасно.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от границы.

12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области, а также в районе Теткино. По словам Старовойта, диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

На следующий день, 13 марта, Теткино попал под обстрел ВСУ. В результате удара был контужен местный житель.