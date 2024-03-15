 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом

Старовойт: в поселке Теткино Курской области при обстреле ВСУ загорелся дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате произошел пожар в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате попадания снаряда загорелся частный дом», — написал он.

Губернатор уточнил, что пожарные прибудут на место, как только это будет безопасно.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от границы.

Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов
Политика

12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области, а также в районе Теткино. По словам Старовойта, диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около поселка, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

На следующий день, 13 марта, Теткино попал под обстрел ВСУ. В результате удара был контужен местный житель.

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки

В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ Пожар
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт заявил, что ДРГ «не оставляют попытки» зайти в Курскую область
Политика
В Курской области обстреляли поселок Теткино
Политика
Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 16:52
В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом Политика, 22:43
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве Общество, 22:40
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 22:37
Министр обороны Литвы уйдет в отставку Политика, 22:36
Каким запомнился Александр Ширвиндт в кино. Видео Общество, 22:19
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта Общество, 22:15
Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду Спорт, 22:11
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Еврокомиссия обсудит ограничение импорта аграрной продукции из России Экономика, 21:47
Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов Политика, 21:39
FAZ сообщила о тайной работе Бербок над планом по поставкам TAURUS Политика, 21:28
Йоханнес Бё сравнялся с Фуркадом по победам на этапах КМ по биатлону Спорт, 21:09
Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и журналистку Беленькую Политика, 21:09
Как выбрать квартиру, где всегда будет много естественного света РБК и ПИК, 21:05
Финляндия подготовила законопроект, позволяющий открыть границу с Россией Политика, 21:02