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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области обстреляли поселок Теткино

Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли поселок Теткино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Глушковском районе Курской области под обстрел попал поселок Теткино, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, в результате удара был контужен один местный житель, его госпитализировали. «Информация по повреждению имущества уточняется», — добавил он.

Утром 13 марта в Глушковском районе объявили ракетную опасность. По данным Минобороны, с начала дня в регионе сбили восемь беспилотников.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от государственной границы.

Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов
Политика

Накануне, 12 марта, ведомство сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В частности, в районе поселка Теткино зафиксировали четыре атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их отбили с 8:00 по 8:25 мск. В министерстве отметили, что противник потерял более сотни человек, танки и бронемашины и отступил.

Старовойт тогда уточнил, что диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться около Теткино, между военными произошел стрелковый бой, но «никакого прорыва не было».

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Вечером того же дня Глушковский район попал под обстрел. После него в Теткино загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Под обстрел попал также поселок Краснооктябрьский, там разрушений не было.

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Роман Старовойт Курская область поселок обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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