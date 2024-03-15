ЦБ расширил мониторинг экспортеров на компании с выручкой от $1 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России расширил мониторинг крупнейших экспортеров, чья выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами в 2023 году превысила $1 млрд, сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор пообещал в ближайшее время в индивидуальном порядке уведомить компании о необходимости направить необходимую информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об «остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами».

«Передавать данные регулятору будут и те экспортеры, дочерние компании которых соответствуют этим показателям. В результате список увеличивается примерно вдвое», — отметили в Центробанке.

Сам список экспортеров не будет опубликован.

В конце февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами, введенный с середины октября 2023 года, показал свою эффективность. По его словам, правительство взяло в проработку вопросы, поставленные на встрече с представителями компаний-экспортеров и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Согласно октябрьскому указу президента Владимира Путина, экспортеры обязаны зачислять на российские счета от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято, когда курс доллара превысил 100 руб.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что не считает нужным продлевать требование об обязательной продаже валютной выручки. По ее словам, эта мера в рамках работы по стабилизации рублевого курса «значимо уступает другим».