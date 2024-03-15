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Финансы ,  
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ЦБ расширил мониторинг экспортеров на компании с выручкой от $1 млрд

Банк России расширил мониторинг крупнейших экспортеров с выручкой больше $1 млрд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России расширил мониторинг крупнейших экспортеров, чья выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами в 2023 году превысила $1 млрд, сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор пообещал в ближайшее время в индивидуальном порядке уведомить компании о необходимости направить необходимую информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об «остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами».

«Передавать данные регулятору будут и те экспортеры, дочерние компании которых соответствуют этим показателям. В результате список увеличивается примерно вдвое», — отметили в Центробанке.

Сам список экспортеров не будет опубликован.

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Фото:Ezra Acayan / Getty Images

В конце февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами, введенный с середины октября 2023 года, показал свою эффективность. По его словам, правительство взяло в проработку вопросы, поставленные на встрече с представителями компаний-экспортеров и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Согласно октябрьскому указу президента Владимира Путина, экспортеры обязаны зачислять на российские счета от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято, когда курс доллара превысил 100 руб.

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что не считает нужным продлевать требование об обязательной продаже валютной выручки. По ее словам, эта мера в рамках работы по стабилизации рублевого курса «значимо уступает другим».

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Теги
Центробанк экспорт мониторинг продажа валютной выручки
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