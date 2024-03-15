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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде в третий раз за день объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Гладков рекомендовал жителям, которые находятся дома, не подходить к окнам и переждать обстрел в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, стоит спуститься в укрытие.

В Белгороде ракетную опасность объявили через три часа после отбоя
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Первый раз 15 марта сирену в Белгороде запустили утром. Предупреждение было объявлено в 8:12 и действовало около 10 минут. Спустя три часа предупреждение выпустили снова.

Кроме того, 15 марта мэр города Вaлентин Демидов рассказал о трех пострадавших в результате обстрела. У них зафиксировали ушибы, переломы, резаные раны и контузию.

В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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