Гладков: в Белгороде в третий раз за день объявлена ракетная опасность

В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Гладков рекомендовал жителям, которые находятся дома, не подходить к окнам и переждать обстрел в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, стоит спуститься в укрытие.

Первый раз 15 марта сирену в Белгороде запустили утром. Предупреждение было объявлено в 8:12 и действовало около 10 минут. Спустя три часа предупреждение выпустили снова.

Кроме того, 15 марта мэр города Вaлентин Демидов рассказал о трех пострадавших в результате обстрела. У них зафиксировали ушибы, переломы, резаные раны и контузию.