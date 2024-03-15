В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Виды Белгорода (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

В 8:25 мск глава региона сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. В предыдущий раз в Белгороде сирены звучали накануне, 14 марта. Сигнал продлился чуть больше часа.

В последние несколько дней атаки на регион участились, из-за них погибли несколько человек. Кроме того, в область пыталась прорваться группа диверсантов. На фоне атак Гладков объявил о закрытии торговых центров, а также призвал жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома.