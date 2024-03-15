 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Белгорода
Виды Белгорода (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

В 8:25 мск глава региона сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность. В предыдущий раз в Белгороде сирены звучали накануне, 14 марта. Сигнал продлился чуть больше часа.

Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ
Политика

В последние несколько дней атаки на регион участились, из-за них погибли несколько человек. Кроме того, в область пыталась прорваться группа диверсантов. На фоне атак Гладков объявил о закрытии торговых центров, а также призвал жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Политика
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Политика
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00