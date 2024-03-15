Гладков: в Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде ракетную опасность объявили через три часа после отбоя

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Глава региона также призвал жителей спрятаться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, рекомендовали спуститься в укрытие.

В регионе после начала военной операции регулярно объявляют ракетную опасность, область подвергается обстрелам и атакам дронов. Утром 15 марта в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Предупреждение было объявлено в 8:12 и действовало около 10 минут.

Три человека пострадали в результате последнего обстрела ВСУ. Повреждения получили образовательные учреждения и два торговых центра.