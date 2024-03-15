ЕК: контроль за эмбарго на российские алмазы работает в тестовом режиме

В ЕК сообщили о тестовом режиме контроля за эмбарго на российские алмазы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Контроль за реализацией эмбарго на алмазы и бриллианты из России работает в тестовом режиме, электронную систему сертификации камней запустят через несколько месяцев, сообщили «РИА Новости» в Европейской комиссии.

С 1 января 2024 года в странах Евросоюза начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. В сентябре власти ЕС планируют запустить в Антверпене новую систему отслеживания страны происхождения драгоценных камней.

«Система сертификации стран «Большой семерки» действует с 1 марта 2024 года в тестовом режиме. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения», — уточнил собеседник агентства.

Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки стран Евросоюза в рамках запрета на поставки ряда драгоценных камней из России поручили финансовому управлению Бельгии в Алмазном центре в Антверпене.

Собеседник агентства пояснил, что следить за соблюдением эмбарго должны сами экономические операторы под контролем государств — членов ЕС, Еврокомиссия же обеспечивает единообразие мер на всей территории сообщества.

В начале марта в Канаде и США начал действовать запрет на импорт российских алмазов от 1 карата. С 1 сентября 2024 года под эмбарго попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, а также ювелирные изделия, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов. В 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, или 30% мирового рынка. Более 80% мировых необработанных алмазов продается через дилеров в Антверпене.

Российские власти заявили, что будут обходить санкции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, варианты обхода «есть и они будут реализованы», чтобы защищать и обеспечивать интересы России.