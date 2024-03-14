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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области сбили украинский беспилотник

Клычков: над Орловской областью уничтожили еще один украинский дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Орловской области перехватили еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

«<...> Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован. Задействованы все оперативные службы», — написал глава области.

В регионе продолжает работать система ПВО.

Над Орловской областью сбили беспилотник
Политика
Фото:Global Look Press

Орловская область реже, чем приграничные регионы России, подвергается атакам дронов. Однако 14 марта в регионе сбили украинский беспилотник самолетного типа.

В ночь на 12 марта дрон ударил по нефтебазе в этом регионе. Начался пожар, жильцов двух домов по соседству эвакуировали. Пожар потушили, в результате атаки никто не пострадал.

В Орловской области сбили украинский беспилотник
В Орловской области сбили украинский беспилотник

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Теги
Украина Военная операция на Украине Орловская область
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