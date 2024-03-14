В Орловской области сбили украинский беспилотник
Клычков: над Орловской областью уничтожили еще один украинский дрон
Над территорией Орловской области перехватили еще один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«<...> Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован. Задействованы все оперативные службы», — написал глава области.
В регионе продолжает работать система ПВО.
Орловская область реже, чем приграничные регионы России, подвергается атакам дронов. Однако 14 марта в регионе сбили украинский беспилотник самолетного типа.
В ночь на 12 марта дрон ударил по нефтебазе в этом регионе. Начался пожар, жильцов двух домов по соседству эвакуировали. Пожар потушили, в результате атаки никто не пострадал.
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