Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов над тремя регионами

Российские средства ПВО перехватили четыре беспилотника над территорией Тульской, Курской и Липецкой областей, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в период с 00:20 до 02:00 мск над Курской и Тульской областями ПВО уничтожили по одному беспилотнику. Еще два перехватили над Липецкой областью. Все беспилотники относились к самолетному типу.

В течение ночи атакам беспилотников подверглись пять российских регионов. Кроме перечисленных это Белгородская и Брянская области.

Власти Тульской области сообщили о трех сбитых дронах за ночь. В Курской области вечером 23 февраля была объявлена ракетная опасность, губернатор писал о работе ПВО. Позднее российское Минобороны сообщило, что около 00:15 мск над Курской и Тульской областями сбили два беспилотника.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ночь на 24 февраля сообщил о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Он отметил, что «по неподтвержденной спецслужбами информации», пожар возник из-за «падения летательного аппарата», добавив, что эти сведения проверяют.

Пожар в цехе потушили. По словам Артамонова и сведениям НЛМК, никто не пострадал. Губернатор заверил, что угроза выброса опасных веществ после случившегося отсутствует.