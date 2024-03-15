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Военная операция на Украине ,  
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Болгария отправила Украине первую партию бронетранспортеров

Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
Сюжет
Военная операция на Украине

Из Болгарии на Украину отправились 30 вагонов с бронетранспортерами в качестве обещанной военной помощи, сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев, передает Болгарское национальное телевидение.

«Первый эшелон из 30 вагонов вышел 7 марта. В операции участвовали 240 военных. Расходы составили более 170 тыс. болгарских левов (€85 тыс.)», — сказал Тагарев.

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Политика

Всего Болгария обещала поставить украинской армии 100 бронетранспортеров. Законопроект об их безвозмездной передаче Киеву парламент Болгарии принял в конце ноября 2023 года. Однако президент Румен Радев наложил вето на законопроект, но его удалось преодолеть, в ходе дебатов депутаты устроили стычку. Затем Болгария и Украина подписали двустороннее соглашение.

В январе болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что бронетранспортеры до сих пор не отправили на Украину из-за отсутствия спонсора, готового оплатить поставку. В итоге Тагарев обратился к НАТО с просьбой покрыть расходы, писало издание Euractiv.

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Теги
Болгария Украина бронетранспортер военная помощь
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