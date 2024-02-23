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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Украины сообщили о «десятках» прибывших БТР M113

Умеров: на Украину доставили «десятки» БТР M113 и прибудут еще «сотни»
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина получила десятки бронетранспортеров M113 и ожидает еще несколько сотен, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров.

Он уточнил, что полученные бронетранспортеры оборудованы для эвакуации раненых.

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Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство год спустя и производился вплоть до 2007-го. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

Такие БТР поставляли Украине сами США, а также Португалия. В 1990-х годах Португалия приобрела у Вашингтона более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. В 2022 году власти страны согласились передать 15 машин Киеву по просьбе Вашингтона.

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Минобороны Украины Рустем Умеров бронетранспортер военная помощь БТР
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