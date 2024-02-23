В Минобороны Украины сообщили о «десятках» прибывших БТР M113
Украина получила десятки бронетранспортеров M113 и ожидает еще несколько сотен, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров.
Он уточнил, что полученные бронетранспортеры оборудованы для эвакуации раненых.
Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство год спустя и производился вплоть до 2007-го. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.
Такие БТР поставляли Украине сами США, а также Португалия. В 1990-х годах Португалия приобрела у Вашингтона более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. В 2022 году власти страны согласились передать 15 машин Киеву по просьбе Вашингтона.
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