На Запорожской АЭС восстановили питание по второй линии

На Запорожской атомной электростанции ввели в работу линию энергоснабжения «Феросплавная -1», до этого станция работала на одной линии, сообщается в телеграм-канале пресс-службы АЭС.

«Линия введена в работу 14 марта в 18:15. На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная -1», — говорится в сообщении.

21 февраля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожскую АЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Таким образом, станция получала электроэнергию только от линии «Днепровская».

В начале февраля Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС улучшается, но возможные отключения электроэнергии и атаки могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.

14 марта пресс-служба станции заявила, что украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры АЭС. Там утверждали, что в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство. Позднее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что уровень радиационного фона на атомной электростанции остается в пределах нормы.