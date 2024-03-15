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Военная операция на Украине ,  
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На Запорожской АЭС восстановили питание по второй линии

На Запорожской АЭС восстановили питание по резервной линии «Феросплавная -1»
Сюжет
Военная операция на Украине

На Запорожской атомной электростанции ввели в работу линию энергоснабжения «Феросплавная -1», до этого станция работала на одной линии, сообщается в телеграм-канале пресс-службы АЭС.

«Линия введена в работу 14 марта в 18:15. На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная -1», — говорится в сообщении.

На ЗАЭС заявили об обстреле ВСУ критической инфраструктуры станции
Политика
Запорожская АЭС

21 февраля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожскую АЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Таким образом, станция получала электроэнергию только от линии «Днепровская».

В начале февраля Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС улучшается, но возможные отключения электроэнергии и атаки могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.

14 марта пресс-служба станции заявила, что украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры АЭС. Там утверждали, что в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, было сброшено взрывное устройство. Позднее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что уровень радиационного фона на атомной электростанции остается в пределах нормы.

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Теги
Запорожская АЭС Запорожская область энергоснабжение
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