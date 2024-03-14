В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие

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В городе Черногорск в Хакасии обрушились крыша и часть стены пятиэтажного здания. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

По предварительным данным, здание находилось в аварийном состоянии, в обрушившейся части никто не жил. Из дома эвакуировали 40 человек, 13 из них отправили в пункт временного размещения.

В ликвидации последствий обрушения участвуют 106 человек и 34 единицы техники. Спасатели обследуют завалы на наличие под ними людей. На месте дежурят экипажи скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД, а также три кинологических расчета и психологи. Информация о пострадавших не поступала.

Следственный комитет уточнил, что обрушилась стена пятиэтажного общежития. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). На место обрушения приехал руководитель управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин, он лично руководит работой следственной группы.

Прокуратура Хакасии организовала проверку. На место происшествия приехали прокурор республики Сергей Фирсов и прокурор Черногорска Константин Абдин. В ходе проверки ведомство оценит соблюдение требований о безопасной эксплуатации зданий и расселении граждан из аварийного жилья.