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В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении нелегальной шахты

Мадуро: в Венесуэле 15 человек погибли и 11 пострадали при обрушении шахты
Фото: Reuters
Фото: Reuters

При обрушении нелегальной открытой шахты «Булья Лока» в штате Боливар в Венесуэле погибли 15 человек, еще 11 пострадали, сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице в X.

«Выражаю свои соболезнования семьям и друзьям этих людей, которые, к сожалению, погибли в результате аварии, когда обрушилась эта незаконно открытая шахта», — сказал Мадуро.

Губернатор Боливара Анхель Маркано уточнил, что к спасателям, задействованным в операции на шахте, прибавится усиление.

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Фото:Антон Вергун / ТАСС

Обрушение произошло 20 февраля. Шахта работала в течение шести месяцев в районе, заполненном контрабандистами, сообщает El Pais. Выжившие горняки пытались спасти коллег из-под завалов до прибытия спасателей. Мэр города Ангостура, где находится «Булья Лока», сообщил о как минимум 30 погибших и более 100 пострадавших. Участок шахты обрушился на 35 м в глубину.

Расследование El Pais и информагентства Armando показало, что на юге Венесуэлы, где находится Боливар, как минимум 3700 точек горнодобывающей деятельности и сеть путей, которая используется для нелегальной торговли золотом и наркотиками.

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Николас Мадуро Венесуэла обрушение шахты
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