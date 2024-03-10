В Казани обрушился козырек магазина в многоэтажке
В поселке Дербышки (район Казани) обрушился козырек магазина, расположенного в жилом доме, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
Козырек был пристроен к дому, обрушение произошло на площади 75 кв. м. Информации о пострадавших нет. Прокуратура начала проверку.
Причиной обрушения мог стать снег, скопившийся на козырьке, отмечает «Татар-информ».
Месяц назад в Казани из-за скопившего снега обрушилась крыша предприятия «Втормет», погиб 34-летний сотрудник. Эвакуироваться успели 39 человек. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека.
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