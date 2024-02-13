В горящей многоэтажке в Анапе частично обрушилась крыша
В загоревшейся в Анапе многоэтажке частично обрушилась крыша, огонь перекинулся на квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В МЧС сообщили, что известно об одном пострадавшем.
В ведомстве также отметили, что из дома были эвакуированы 440 человек, в том числе 112 детей. Для жильцов дома организовали три пункта временного размещения, где могут поместиться 360 человек. В тушении пожара участвуют 100 спасателей и 35 машин.
Информация о пожаре в многоквартирном доме на Объездной улице в Анапе поступила в МЧС в 17:44 мск. Возгорание произошло в мансарде. Огонь распространился на площади 1000 кв. м. Прокуратура Краснодарского края сообщила, что 11-этажный дом был введен в гражданский оборот через суд без получения необходимых для строительства и сдачи в эксплуатацию документов.
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