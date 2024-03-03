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Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит

Мэр Ростова Логвиненко предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит

Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит
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Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил потерявшей жилье женщине получить выплату, погасить кредит и взять новый. Об этом он сказал на встрече жильцов разрушенного дома на улице Нариманова.

Одна из участниц мероприятия пожаловалась на то, что она платит ипотеку за потерянную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье. В ответ на это Логвиненко посоветовал ей получить выплату и погасить кредит.

На вопрос о том, что делать дальше, мэр ответил словами «новый возьмете».

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Первый подъезд дома, расположенного в Ростове-на-Дону на ул. Нариманова, 72/3, обрушился 27 января. На следующий день СК завел по факту произошедшего уголовное дело.

По данным ведомства, в 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Мэр Логвиненко на следующий день после обрушения сообщил, что жильцы дома получат единовременную помощь.

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11 февраля Логвиненко заявил, что компенсации жильцам аварийного дома увеличат в три раза.

«Мной инициировано увеличение суммы выплат по потере имущества с 30 тыс. до 100 тыс. руб. Эта выплата положена каждому члену семьи, проживавшему в доме», — написал мэр. Он добавил, что по 10 тыс. руб. получат все жильцы дома вне зависимости от того, где человек был зарегистрирован.

По его словам, 42 семьи согласились с размером компенсации, ее общая сумма достигла 51,9 млн руб. Губернатор уточнил, что планируемое время начала выплат — март 2024 года. Логвиненко также отметил, что потерявшие жилье ростовчане получат современные квартиры в новых жилых комплексах, которые будут на 10 кв. м больше, чем прежние.

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Ростов-на Дону мэр города кредит обрушение дома
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