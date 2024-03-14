В Курской области объявили опасность атаки дронов

Фото: Минобороны РФ

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что средства ПВО перевели в режим готовности для отражения возможной атаки.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. Две массированные атаки произошли 12 и 13 марта.

Ночью в регионе также объявляли опасность атаки дронов. Позднее Старовойт написал, что над Курском и Курским районом работает ПВО. По данным Минобороны, ночью над регионом перехватили три беспилотника.

Накануне администрация региона объявила, что власти решили разделить оповещения о ракетной опасности и атаках дронов. В обоих случаях уведомлять население будут путем рассылки СМС-сообщений и push-уведомлений, также об этом намерены объявлять по телевидению. Кроме того, днем с 6:00 до 23:00 по местному времени в области будут включать систему звукового оповещения.

В случае ракетной опасности потребуется соблюдать рекомендации оперативного штаба: искать укрытие поблизости или прятаться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. При угрозе атаки беспилотников «дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут», пояснили в администрации.