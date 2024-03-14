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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об обстреле двух поселков в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли села Теткино и Пригородняя Слободка в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Пригородняя Слободка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Пострадавших в результате атаки нет.

В Пригородней Слободке в результате обстрела произошел пожар на объекте инфраструктуры, огонь потушен. В поселке Теткино оперативные службы начнут подомовой обход.

Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В Курской области после начала военной операции фиксируют атаки дронов и обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 14 марта в регионе объявили опасность прилета беспилотников. Позднее губернатор области объявил, что в небе над Курском и Курским районом работает система ПВО.

13 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате удара контузию получил один местный житель, его госпитализировали.

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Курская область Роман Старовойт Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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