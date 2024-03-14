В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он в телеграм-канале.

Ранее администрация региона ввела отдельный тип оповещения для угрозы атаки беспилотников. Ранее и в случае ракетной опасности, и при атаке дронов действовал один сигнал.

Накануне, 13 марта, в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Вооруженные силы Украины обстреляли несколько населенных пунктов, в частности, при обстреле села Кульбаки погибли два человека. Кроме того, Миноборны сообщило о срыве попыток украинских диверсантов прорваться на территорию региона.

На фоне атак оперштаб Курской области запретил распространять в интернете и СМИ фото и видео, касающиеся дислокации и передислокации Вооруженных сил России, военной инфраструктуры, критически важных объектов, мест обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».