 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он в телеграм-канале.

Ранее администрация региона ввела отдельный тип оповещения для угрозы атаки беспилотников. Ранее и в случае ракетной опасности, и при атаке дронов действовал один сигнал.

Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 13 марта, в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Вооруженные силы Украины обстреляли несколько населенных пунктов, в частности, при обстреле села Кульбаки погибли два человека. Кроме того, Миноборны сообщило о срыве попыток украинских диверсантов прорваться на территорию региона.

На фоне атак оперштаб Курской области запретил распространять в интернете и СМИ фото и видео, касающиеся дислокации и передислокации Вооруженных сил России, военной инфраструктуры, критически важных объектов, мест обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт беспилотники
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов
Политика
В Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 03:47
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 03:41
Ким Чен Ын протестировал новейший танк Политика, 03:28
Противник помощи Украине отказался от поста премьера Нидерландов Политика, 03:26
Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро Политика, 02:58
ЕП не согласовал продление беспошлинного ввоза зерна с Украины Политика, 02:54
На Камчатке ветер усилился до 52 м/с Общество, 02:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов Спорт, 02:15
Умер патриарх Болгарской православной церкви Общество, 02:11
«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 02:01
Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшей в химикаты кошки Общество, 01:45
Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ Политика, 01:16
WSJ узнала о планах США открыть производство ракет для HIMARS в Австралии Политика, 01:16
Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией Политика, 00:46