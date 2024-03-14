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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске

Губернатор Старовойт: в Курской области работают средства ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Курском и Курским районом работает система ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт. В регионе действует опасность атаки беспилотников.

«ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последние дни атаки дронов участились. На фоне этого власти Курска перевели школьников на дистанционное обучение до 15 марта, в детских садах будут работать дежурные группы.

Кроме того, оперштаб региона запретил публиковать фото и видео с информацией о дислокации войск, военной инфраструктуры, критически важных объектов, мест обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».

Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске
Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске

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Курская область Роман Старовойт Курск ПВО
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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