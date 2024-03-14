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Политика ,  
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Пашинян заявил о стремлении Армении развивать отношения с ЕС

Пашинян: у Армении есть политическая воля развивать отношения с ЕС
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

У правительства Армении есть политическая воля углубить отношения с Евросоюзом, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства. Об этом сообщило армянское информагентство News.am.

Пашинян прокомментировал принятие Европарламентом резолюции о необходимости тесных связей между Евросоюзом и Арменией.

«Это еще один повод обсудить видение будущего Армении. Я должен выразить волю правительства республики и продолжить работу в направлении дальнейшего углубления и развития отношений между Армения с Евросоюзом», — заявил Пашинян.

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Арарат Мирзоян

О возможном вступлении Армении в Евросоюз 9 марта заявил глава МИДа республики Арарат Мирзоян. По его словам, власти страны, учитывая события последних лет, обсуждают «новые возможности» для республики, в том числе вступление в ЕС. Армения выбрала демократический путь развития, Брюссель и Вашингтон поддерживают это движение, подчеркнул Мирзоян.

14 марта Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией. Законодательный орган также призвал ЕС подумать над предоставлением Армении статуса кандидата на вступление в союз и содействовать решению конфликта между Ереваном и Баку.

В феврале Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер отмечал, что ОДКБ не выполняет свои обязательства в отношении Армении, а Ереван уже длительное время не присутствует на ее мероприятиях. В Кремле Армению призывали прояснить позицию по членству в структуре. 12 марта Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана. 

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Никол Пашинян Армения ЕС
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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