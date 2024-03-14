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Пострадавший в результате аварии на ТЭЦ в Туве умер в больнице

Пострадавший в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в больнице
Фото: СК России
Фото: СК России

Один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в ожоговом центре Красноярского края, сообщил в телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.

«К большому сожалению, сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, <...> но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал губернатор.

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Общество
Фото:ТАСС

Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре возник пожар. По версии Следственного комитета, на территории предприятия произошел взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи. Причиной могло стать скопление угольных газов. Ведомство возбудило два уголовных дела — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) и о халатности (ст. 293 УК).

Минстрой допустил, что главной причиной аварии стала неправильная эксплуатация котельной.

В результате происшествия пострадали 23 человека, некоторых из них эвакуировали спецбортом в Москву. По данным Минздрава, к 11 марта на лечении в больницах оставались 12 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В Шагонаре из-за аварии приостанавливали подачу тепла, к 11 марта ее восстановили. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

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Теги
Тува ТЭЦ техногенная авария Владислав Ховалыг
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