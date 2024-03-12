Минстрой назвал неправильную эксплуатацию причиной взрыва на ТЭЦ в Туве

В Минстрое назвали возможную причину взрыва на ТЭЦ в Туве

Фото: ТАСС

Неправильная эксплуатация котельной могла стать главной причиной взрыва на ТЭЦ в городе Шагонаре Республики Тыва. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы высказался министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передал ТАСС.

«Необходимо внимание к таким объектам, особенно к угольным. Угольная пыль имеет свойство взрываться. Ненадлежащая эксплуатация объекта может привести к таким проблемам», — процитировали его слова в агентстве.

Файзуллин добавил, что в ходе работ по восстановлению на территории ТЭЦ появятся новые котлы.

Пожар в Шагонаре произошел утром 6 марта. Республиканское управление МЧС сообщало, что в момент аварии на ТЭЦ работал 21 человек, из них 18 госпитализировали с ожогами.

После ЧП в Шагонаре частично отключили отопление — без тепла осталось около трети домов. Из-за аварии получили повреждения 19 социальных объектов. Днем 8 марта в городе запустили три мобильные котельные.

Video