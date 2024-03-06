Спецборт МЧС доставит пострадавших при аварии на ТЭЦ из Тувы в Москву
Самолет МЧС вылетел из Москвы в Кызыл для эвакуации пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Пострадавших доставят на Ил-76, оборудованных специальным медоборудованием, в московские лечебные учреждения. На борту находятся врачи отряда «Центроспас», психологи МЧС и специалисты Минздрава.
Кроме того, еще два самолета МЧС готовятся доставить в Кызыл модульные котельные и тепловые пушки.
Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел пожар. По данным районной администрации, причиной стал взрыв в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.
Всего пострадали 23 человека, 15 человек госпитализированы. Минздрав сообщил, что пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.
В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, в школах отменили занятия. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Следственный комитет возбудил два уголовных дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?