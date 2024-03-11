Минздрав: после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве 12 человек остаются в больницах

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве

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После аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницах остаются 12 человек, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве.

«По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Туве, восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо — в Кызыле», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, семеро — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

Еще трех человек выписали из больницы, восемь пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре возник пожар. По версии Следственного комитета, на территории предприятия произошел взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи. Причиной могло стать скопление угольных газов. В результате происшествия пострадали 23 человека, некоторых из них эвакуировали спецбортом в Москву.

В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, 11 марта подачу тепла восстановили. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) и о халатности (ст. 293 УК).