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Военная операция на Украине ,  
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Количество жертв обстрела села Кульбаки выросло до двух

Старовойт: еще один человек, раненный при обстреле 10 марта, умер в больнице
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Еще один житель села Кульбаки в Курской области умер из-за ранений, полученных при обстреле ВСУ 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района 10 марта», — написал Старовойт.

Губернатор региона принес соболезнования семье погибшего.

Жительница курского села Кульбаки погибла в результате обстрела
Политика

10 марта под обстрел Курской области со стороны ВСУ попало село Кульбаки. Снаряд попал в жилой дом, начался пожар. В результате погибла женщина, ее супруг получил обширные ожоги. Еще один дом получил повреждения, в селе некоторое время не было электричества.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы. В честности, село Теткино на этой неделе обстреляли дважды.

12 марта в результате атаки загорелся жилой дом. В результате удара 13 марта местный житель получил контузию. В Глушковском районе, в котором находится населенный пункт, объявили ракетную опасность.

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Количество жертв обстрела села Кульбаки выросло до двух
Количество жертв обстрела села Кульбаки выросло до двух

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Военная операция на Украине Курская область обстрелы
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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