В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах

В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах

Курск (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Оперативный штаб Курской области в целях безопасности запретил распространять в Сети и СМИ подробности о действиях Вооруженных сил России, сообщает правительство региона.

Согласно решению, запрещено распространять фото и видео о дислокации армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Кроме того, нельзя публиковать данные о местах обстрела или попаданиях снарядов, использовании оружия, средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».

Исполнять это требование обязаны все, кто находится на территории Курской области, подчеркнули власти. Официально будут публиковаться фото и видео только после согласования со спецслужбами, добавили в правительстве.

Ранее, 7 марта, аналогичный запрет ввели в Ленинградской области.

Курская область, как и другие приграничные регионы, подверглась массовой атаке 12 марта. В регионе более 15 часов действует сигнал ракетной опасности. Кроме того, в область попытались прорваться украинские диверсанты, однако российские военные отразили атаку.

На фоне событий власти Курска перевели школьников на дистанционное обучение с 13 по 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы.