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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов

Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Курской области решили ввести отдельный тип оповещения для жителей, которое будет использоваться в случае атаки беспилотников, сообщила администрация региона в телеграм-канале.

До этого и в случае ракетной опасности, и при атаке дронов действовал один тип оповещения. В отличие от режима ракетной опасности, при угрозе атаки беспилотников «дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут», уточнили в администрации.

Днем с 6:00 до 23:00 по местному времени в области будут включать систему звукового оповещения. Также жителям намерены круглосуточно присылать СМС-сообщения, push-уведомления об опасности атаки дронов и объявлять об этом по телевидению.

Уведомлять население о ракетной опасности будут такими же способами. В таких случаях потребуется соблюдать рекомендации оперативного штаба: искать укрытие поблизости или прятаться дома в помещениях без окон со сплошными стенами.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, периодически там объявляют ракетную опасность.

В соседней Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что режим ракетной опасности предупреждает исключительно о ракетах и не используется при угрозе атаки беспилотников.

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Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов
Курские власти решили разделить сигналы ракетной опасности и атаки дронов

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Теги
Курская область уведомления оповещения ракетная опасность беспилотники
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