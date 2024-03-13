Захарова посчитала невыгодным для Армении уход российских пограничников

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Армения не уведомляла Россию по дипломатическим каналам о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, решение властей республики не способствует укреплению безопасности в стране, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Уведомление было направлено по ведомственной линии. По дипломатическим каналам мы ничего не получали. <...> Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники», — сказала она.

Нынешний курс Еревана может испортить союзнические отношения России и Армении, добавила Захарова, комментируя заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности.

Политика властей Армении может отрицательно повлиять на безопасность страны и ее социально-экономическое развитие, добавила представитель ведомства.

В феврале Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Премьер отмечал, что организация не выполняет свои обязательства в отношении Армении, а Ереван уже длительное время не присутствует на ее мероприятиях. В Кремле Армению призывали прояснить позицию по членству в структуре.

12 марта Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана. Армянский премьер обвинил структуру в бездействии на фоне территориальных споров двух стран.

Кроме того, в начале марта Совет безопасности Армении потребовал от России вывести ее пограничников из аэропорта Звартноц. 12 марта Пашинян сообщил, что российские пограничники прекратят работу в аэропорту до 1 августа.