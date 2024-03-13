 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова посчитала невыгодным для Армении уход российских пограничников

Захарова: уход российских пограничников нанесет ущерб безопасности Армении
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Армения не уведомляла Россию по дипломатическим каналам о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, решение властей республики не способствует укреплению безопасности в стране, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Уведомление было направлено по ведомственной линии. По дипломатическим каналам мы ничего не получали. <...> Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники», — сказала она.

Нынешний курс Еревана может испортить союзнические отношения России и Армении, добавила Захарова, комментируя заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности.

Политика властей Армении может отрицательно повлиять на безопасность страны и ее социально-экономическое развитие, добавила представитель ведомства.

Кремль ответил на угрозу Армении выйти из ОДКБ
Политика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В феврале Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Премьер отмечал, что организация не выполняет свои обязательства в отношении Армении, а Ереван уже длительное время не присутствует на ее мероприятиях. В Кремле Армению призывали прояснить позицию по членству в структуре.

12 марта Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана. Армянский премьер обвинил структуру в бездействии на фоне территориальных споров двух стран.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

Кроме того, в начале марта Совет безопасности Армении потребовал от России вывести ее пограничников из аэропорта Звартноц. 12 марта Пашинян сообщил, что российские пограничники прекратят работу в аэропорту до 1 августа.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Мария Захарова Армения Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Кремль ответил на угрозу Армении выйти из ОДКБ
Политика
Армения уведомила Россию о выводе пограничников из аэропорта Еревана
Политика
Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
При обстреле Грайворона пострадали две женщины Политика, 18:53
Умер вице-президент ЛУКОЙЛа и чемпион по авиамодельному спорту Робертус Бизнес, 18:52
В США оценили вероятность соглашения о вооружениях с Россией и Китаем Политика, 18:47
В Белгородской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 18:46
«Бал вампиров» и красные линии: главное из интервью Путина Киселеву Политика, 18:43
Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА Политика, 18:42
Toncoin вырос более чем на 60% на фоне потенциального IPO Telegram Крипто, 18:39
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте Технологии и медиа, 18:37
Военная операция на Украине. Карта на 13 марта Политика, 18:36
ПСБ планирует нарастить портфель импортозамещения и диверсификации Пресс-релиз, 18:22
NOS узнал о планах Воложа посетить занятый сквоттерами дом в Амстердаме Бизнес, 18:21
Спрос на офисы в Москве в первом квартале стал рекордным за пять лет Недвижимость, 18:19
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 18:05
МТС Банк подаст заявление о листинге акций на Мосбирже Инвестиции, 18:05