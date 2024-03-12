Пашинян назвал сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана

Российские пограничники прекратят работу в международном аэропорту Еревана до 1 августа, сообщил Пашинян. Ранее Армения направила письмо России с требованием об их выводе, в Кремле подтвердили его получение

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Российские пограничники прекратят работу в международном аэропорту Звартноц в Ереване до 1 августа, контроль на границе будут осуществлять армянские специалисты, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы просто сообщили [российской стороне], что принято такое решение, и, если не ошибаюсь, срок — 1 августа 2024 года», — приводит его заявление во время пресс-конференции издание Shamshyan. Пашинян также уточнил, что это рабочий вопрос, а не «политический или геополитический».

6 марта в Совете безопасности Армении сообщили об отправке России официального письма с требованием вывести ее пограничников из Звартноца. По словам Пашиняна, в послании также содержалась благодарность за помощь в обеспечении безопасности.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о получении соответствующего уведомления от Еревана. По его словам, сейчас по этому вопросу осуществляются контакты на «всех возможных уровнях».

Москва и Ереван подписали соглашение о размещении российских пограничников на территории республики 30 сентября 1992 года. Согласно Договору о статусе пограничных войск России, они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией.

В пограничное управление ФСБ Армении входят отряды в Армавире, Гюмри, Мегри и Арташате, а также контрольно-пропускной пункт в Звартноце. Правительства двух государств примерно поровну обеспечивают содержание российских пограничников в республике.